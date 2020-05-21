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Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?
Son dakika... İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her fırsatta maske takmanın önemini vurguluyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 30 ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Peki, maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:56
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