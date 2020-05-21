Son dakika haberi... Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller listesi güncellendi. Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan tedbirler kapsamında salgın kontrol altına alındı. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme adımları atılıyor. Bu gelişmelerin yanı sıra yurt genelinde yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda bazı illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Peki, maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar? İşte merak edilenler...