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Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?

Son dakika... İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her fırsatta maske takmanın önemini vurguluyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 30 ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Peki, maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:56
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Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?

Son dakika haberi... Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller listesi güncellendi. Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan tedbirler kapsamında salgın kontrol altına alındı. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme adımları atılıyor. Bu gelişmelerin yanı sıra yurt genelinde yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda bazı illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Peki, maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar? İşte merak edilenler...

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Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Rize, Kırıkkale, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Amasya, Bolu, İzmir ve Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN VURGULAMIŞTI

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" demişti.

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Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?

BAKAN KOCA DA HER FIRSATTA UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, corona virüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunluluğu olan illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 lira.