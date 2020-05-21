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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu 'bütçem yok' bahanesi ile yapmamıştı! İşte Başakşehir Şehir Hastanesi Bağlantı yolları

Ekrem İmamoğlu 'bütçem yok' bahanesi ile yapmamıştı! İşte Başakşehir Şehir Hastanesi Bağlantı yolları

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü CHP'li İBB, 'bütçem yok' bahanesi ile Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarını yapamayacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapımını üstlendiği İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin bağlantı yolları tamamlandı. Havadan böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 13:12
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Ekrem İmamoğlu 'bütçem yok' bahanesi ile yapmamıştı! İşte Başakşehir Şehir Hastanesi Bağlantı yolları

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; bütçesinin olmadığını iddia ederek; İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

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Ekrem İmamoğlu 'bütçem yok' bahanesi ile yapmamıştı! İşte Başakşehir Şehir Hastanesi Bağlantı yolları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denilmişti.

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Ekrem İmamoğlu 'bütçem yok' bahanesi ile yapmamıştı! İşte Başakşehir Şehir Hastanesi Bağlantı yolları

Sözde İstanbullulara hizmet için gelen İmamoğlu'nun yapamadığı yollar Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı.

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Ekrem İmamoğlu 'bütçem yok' bahanesi ile yapmamıştı! İşte Başakşehir Şehir Hastanesi Bağlantı yolları

Başkan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından yapılacak olan açılış öncesinde hastanenin bağlantı yolları havadan görüntülendi.

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Ekrem İmamoğlu 'bütçem yok' bahanesi ile yapmamıştı! İşte Başakşehir Şehir Hastanesi Bağlantı yolları

Bakanlık tarafından tüm ayrıntıların düşünüldüğü yol çalışmasında özellikle hastanenin sağlık hizmetinde aksama yaşanmaması için önlemler alındı.