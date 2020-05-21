Ekrem İmamoğlu 'bütçem yok' bahanesi ile yapmamıştı! İşte Başakşehir Şehir Hastanesi Bağlantı yolları

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü CHP'li İBB, 'bütçem yok' bahanesi ile Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarını yapamayacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapımını üstlendiği İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin bağlantı yolları tamamlandı. Havadan böyle görüntülendi...