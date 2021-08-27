Türk polisinin vazgeçilmezi oldu! İşte jammer timi

"KESİNLİKLE RADYASYON YAYMIYOR, RADYO FREKANSI İLE KONTROL EDİLİYOR"

Darçin "Polis olmaya hak kazanmış, görevde fiilen çalışan tüm personellerimiz bu kursu, istekleri ölçüsüyle alabiliyor. Eğitimler; cihazın teknik özellikleri, kurulumu, bakımı, tehdit unsurunun ne olduğu, ne gibi durumlarda bu cihazın kullanıldığı, acil durumlarda ne yapılması gerektiği gibi konuları kapsıyor. Cihazın ağırlığı tam donanımlıyken 10 kilo 450 gram gelmekte. Cihaz kesinlikle radyasyon yaymıyor. Radyo frekansı ile kontrol ediliyor. Cihazın uzun süreli kullanımında radyo dalgasına maruz kaldığımız için; hem vücut ısısında artma, kan dolaşımında hızlanma gerçekleşiyor, kullanan operatör için baş ağrısına sebep oluyor, kalıcı bir hasar bırakmıyor. Cihazda iki adet batarya var tam güç kullanımda toplamda üç saat aktif kullanılıyor" diye konuştu.