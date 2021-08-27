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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS yerleştirme takvimi belli oldu! 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika: YKS yerleştirme takvimi belli oldu! 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversiteye başlayacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenleri açıkladı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, YKS yerleştirmeleri nasıl olacak? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 14:55
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ÖSYM son dakika: YKS yerleştirme takvimi belli oldu! 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YKS yerleştirmeleri devam ediyor. 5-20 Ağustos'ta tercih yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Merakla araştırılan "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt buldu. Peki, 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: YKS yerleştirme takvimi belli oldu! 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde alınacak. Sonuçların açıklanacağı gün net olarak açıklanmasa da, yerleştirmelerin önümüzdeki hafta içi gerçekleştirileceği bildirildi.

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ÖSYM son dakika: YKS yerleştirme takvimi belli oldu! 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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ÖSYM son dakika: YKS yerleştirme takvimi belli oldu! 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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ÖSYM son dakika: YKS yerleştirme takvimi belli oldu! 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.