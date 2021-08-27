28 Ağustos 2021, Cumartesi
ÖSYM son dakika: YKS yerleştirme takvimi belli oldu! 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversiteye başlayacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenleri açıkladı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, YKS yerleştirmeleri nasıl olacak? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 14:55
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