Batı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı neden hedef alıyor? Kirli propagandaya sarıldılar

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kaldı. Batı medyası Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Açıkça "2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de" diyerek muhalefeti destekliyorlar. Türkiye'nin tüm değerlerine hakaret yarışına giriyorlar. Terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açıyorlar. Peki Batı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı neden bu kadar hedef alıyor?