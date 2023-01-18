Batı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı neden hedef alıyor? Kirli propagandaya sarıldılar
2023 seçimleri öncesi yapılan bütün anketlerde yükselişe geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta devirme umudu azalan Batı dünyası yeniden dört koldan saldırıya geçti. Avrupa medyası, Başkan Erdoğan'a karşı algı operasyonlarına soyunurken, "Türkiye'de muhalefet kazanmalı" başlıklarıyla altılı masayı öne çıkarmaya çalışıyorlar.
Giriş Tarihi: 18.01.2023
07:45 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
07:45
Türkiye'de seçimlere sayılı günler kaldı. Batı medyası Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Açıkça "2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de" diyerek muhalefeti destekliyorlar. Türkiye'nin tüm değerlerine hakaret yarışına giriyorlar. Terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açıyorlar. Peki Batı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı neden bu kadar hedef alıyor?
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Ancak yaptıkları haberlerde 'tarafsızlık' ilkesini hiçe sayıyorlar. Açıkça Başkan Erdoğan karşıtı karalama haberlere imza atıyorlar. Türkiye düşmanlığı, ABD ve Avrupa basınında yine hortladı. Batı medyası, Başkan Erdoğan'a karşı algı operasyonlarına soyunurken, "Türkiye'de muhalefet kazanmalı" başlıklarıyla altılı masayı öne çıkarmaya çalışıyorlar.
TÜRKİYE KARARLI DURUYOR Batılı yayın organlarının bu denli Türkiye karşıtı olmasının arkasında Ankara'nın sahadaki kararlı duruşu yatıyor. Ankara, savunma, güvenlik ve dış politika gibi meselelerde ülke çıkarlarından taviz vermiyor.
Suriye ve Irak'ta terör örgütleriyle mücadele konusunda geri adım atılmıyor. Bloomberg'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan analizde "Türkiye'deki seçimlerin etkisi, Avrupa başkentlerinde, ABD-Rusya ilişklerinde, Orta Asya'da, Ortadoğu'da ve Afrika'da hissedilecek" yorumu yapılmıştı. Türkiye'nin dış politikadaki bu etkisini kırmak için Başkan Erdoğan karşıtlığını körüklüyorlar.
İHA/SİHA'LARA KARALAMA Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Batı dünyasında uzun süredir Türk savunma ürünlerine yönelik büyük bir karalama politikası yürütülüyor.