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Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebiliyor. 2023 yılı içerisinde bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, 18 Ocak'ta açıklanacak sınıflandırma sonuçları için heyecan içinde. e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ile sevk sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci nasıl olacak? İşte e-Devlet ile 2023 bedelli askerlik yerleri sorgulama...