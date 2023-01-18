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Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebiliyor. 2023 yılı içerisinde bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, 18 Ocak'ta açıklanacak sınıflandırma sonuçları için heyecan içinde. e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ile sevk sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci nasıl olacak? İşte e-Devlet ile 2023 bedelli askerlik yerleri sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:21
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Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçen yıl başvurularını yapıp, bu yıl silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, sınıflandırma sonuçları ile sevk sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci nasıl olacak? İşte e-Devlet ile 2023 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerleri 18 Ocak'ta açıklanacak. Başvuru sahipleri, bedelli askerlik yerleri ve askere gidecekleri tarihi bugünden itibaren e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

(E-DEVLET) BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

* 02 Şubat 2023
* 02 Mart 2023
* 06 Nisan 2023
* 04 Mayıs 2023
* 31 Mayıs 2023
* 06 Temmuz 2023
* 10 Ağustos 2023
* 07 Eylül 2023
* 05 Ekim 2023
* 09 Kasım 2023
* 07 Aralık 2023

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Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.