Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçen yıl başvurularını yapıp, bu yıl silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, sınıflandırma sonuçları ile sevk sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci nasıl olacak? İşte e-Devlet ile 2023 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı...