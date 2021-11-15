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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları! 360 tonluk kaya tehdit olmaktan çıkarılacak

Trabzon'daki Sümela Manastırı, restorasyon nedeniyle 4'üncü kez ziyarete kapatıldı. Çalışmalar kapsamında, manastırın giriş kapısı üzerindeki 360 tonluk kaya kütlesi, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:36
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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları! 360 tonluk kaya tehdit olmaktan çıkarılacak

Sümela Manastırı 1 Kasım itibariyle 4. kez ziyarete kapatıldı.

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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları! 360 tonluk kaya tehdit olmaktan çıkarılacak

Manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan 360 tonluk kayanın yerine sabitleme çalışmaları devam ediyor.

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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları! 360 tonluk kaya tehdit olmaktan çıkarılacak

360 tonluk dev kaya kütlesi daha önce çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi.

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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları! 360 tonluk kaya tehdit olmaktan çıkarılacak

Kaya kütlesinde süren risk nedeniyle yeni bir tedbir alınması gündeme geldi.

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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları! 360 tonluk kaya tehdit olmaktan çıkarılacak

Dev kaya kütlesi 16 metrelik çelik kazıklar ile yamaca sabitlenecek.