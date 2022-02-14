Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak

Tiger Meet 2022'ye fiili katılım sağlayacak diğer ülkeler ise Belçika, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Ayrıca Hollanda ve Avusturya gözlemci; Portekiz ise ziyaretçi olarak tatbikatta yer alacak.

