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Haberler Galeri Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak

Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak

Son dakika haberine göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 Fighting Falcon savaş uçakları, 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek olan NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak. Türkiye'den tatbikata, Balıkesir'de konuşlu bulunan 192'nci Kaplan Filo katılacak.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 11:01
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Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak

Kaplan amblemli NATO Hava Kuvvetleri filolarını bir araya getiren "Tiger Meet" (Kaplan Buluşması) Tatbikatı, NATO bünyesinde bu yıl Yunanistan'da yapılacak.

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Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak

Geçen yıl Portekiz'de yapılan 50'den fazla uçak ve binden fazla askeri uçağın katıldığı tatbikat, 2015 yılında da Türkiye'de Konya'da gerçekleştirilmişti.

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Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak

NATO'nun planlı tatbikatları arasında bulunan Tiger Meet, Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) bünyesindeki 335. Mira Filo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikatın ana üssü, Yunanistan'ın batısında bulunan Araxos Hava Üssü olacak.

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Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak

Türkiye'den tatbikata, Balıkesir'de konuşlu bulunan 192'inci Kaplan Filo katılacak.

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Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak

Tiger Meet 2022'ye fiili katılım sağlayacak diğer ülkeler ise Belçika, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Ayrıca Hollanda ve Avusturya gözlemci; Portekiz ise ziyaretçi olarak tatbikatta yer alacak.