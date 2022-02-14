14 Şubat 2022, Pazartesi
Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor! Kaplan Filo NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak
Son dakika haberine göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 Fighting Falcon savaş uçakları, 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek olan NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak. Türkiye'den tatbikata, Balıkesir'de konuşlu bulunan 192'nci Kaplan Filo katılacak.
Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 11:01
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