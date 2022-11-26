26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türk donanmasının gücüne güç katacak! LHD ANADOLU'dan heyecanlandıran görüntüler | MSB paylaştı

Türk donanmasının gücüne güç katacak! LHD ANADOLU'dan heyecanlandıran görüntüler | MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından LHD ANADOLU ile ilgili yeni bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda LHD ANADOLU'da hazırlıkların aralıksız sürdüğü vurgulandı. Öte yandan LHD Anadolu hizmete girmesiyle Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olacak. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan LHD Anadolu aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürecek.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 15:02
  • 1
  • 11
Türk donanmasının gücüne güç katacak! LHD ANADOLU’dan heyecanlandıran görüntüler | MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla LHD ANADOLU'da hazırlıkların aralıksız sürdüğünü açıkladı. Videolu yapılan paylaşımda LHD ANADOLU'nun uçuş güvertesine konuşlandırabileceği hava araçları belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Türk donanmasının gücüne güç katacak! LHD ANADOLU’dan heyecanlandıran görüntüler | MSB paylaştı

LHD ANADOLU orta yük nakliye helikopteri, genel maksat helikopteri, tarruz helikopterleri, ağır yük nakliye helikopteri ve insansız hava araçlarını uçuş güvertesinde konuşlandırabilecek.

  • 3
  • 11
Türk donanmasının gücüne güç katacak! LHD ANADOLU’dan heyecanlandıran görüntüler | MSB paylaştı

MSB'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor"

  • 4
  • 11
Türk donanmasının gücüne güç katacak! LHD ANADOLU’dan heyecanlandıran görüntüler | MSB paylaştı

TÜRK DENİZ KUVVETLERİNİN AMİRAL GEMİSİ: LHD ANADOLU

Türkiye'nin amfibi hücum gemisi sınıfına giren ilk gemisi LHD Anadolu, yapımı tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olacak.

  • 5
  • 11
Türk donanmasının gücüne güç katacak! LHD ANADOLU’dan heyecanlandıran görüntüler | MSB paylaştı

KITALAR ARASI GÖREVLERE ÇIKABİLECEK

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan LHD Anadolu projesinde tam donanımlı 8 helikopter bulundurularak bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan LHD Anadolu aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürecek.