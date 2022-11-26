YPG/PKK’nin terör batağına çevirdiği Tel Rıfat tünellerle sarıldı! Böyle görüntülendi

Toprak altına kazılan tünellerin dışında iş makineleri kullanılarak açılan kanallar beton ile kapatılarak da tüneller oluşturuluyor. Tel Rıfat'taki tünel şebekesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları alanlarındaki cephe hatlarına kadar uzanıyor. PKK/YPG'li teröristler Azez hattında Meranaz, Minnığ ve Ayn Dakne köylerinde de benzer tüneller açtı. Terör örgütü PKK/YPG, daha önce işgal altında tuttuğu Afrin'de de uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulan tünel şebekesi inşa etmişti.