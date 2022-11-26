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Haberler Galeri YPG/PKK'nin terör batağına çevirdiği Tel Rıfat tünellerle sarıldı! Böyle görüntülendi

YPG/PKK'nin terör batağına çevirdiği Tel Rıfat tünellerle sarıldı! Böyle görüntülendi

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklığında bulunan Tel Rıfat'ta işgalin ardından çalışmalara başlayan terör örgütü ilçe ve çevresini çevresindeki alanları tünel şebekesiyle sardı. Hava saldırılarından korunmak, cephe hatlarına silah taşımak için edilen tünellerin genişliği ise 1,5 metreyi, yüksekliği 2 metreyi buluyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 11:48
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YPG/PKK’nin terör batağına çevirdiği Tel Rıfat tünellerle sarıldı! Böyle görüntülendi

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklığında bulunan Tel Rıfat'ta işgalin ardından çalışmalara başlayan terör örgütü ilçe ve çevresini çevresindeki alanları tünel şebekesiyle sardı.

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YPG/PKK’nin terör batağına çevirdiği Tel Rıfat tünellerle sarıldı! Böyle görüntülendi

Sabah'ın haberine göre hava saldırılarından korunmak, cephe hatlarına silah taşımak için edilen tünellerin genişliği ise 1,5 metreyi, yüksekliği 2 metreyi buluyor. Terör örgütü tünel giriş-çıkışlarını güvenli bölgelere saldırı düzenlemek için de kullanıyor. İlçedeki tünel ağının uzunluğunun 30 kilometreyi geçtiği tahmin ediliyor.

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YPG/PKK’nin terör batağına çevirdiği Tel Rıfat tünellerle sarıldı! Böyle görüntülendi

Toprak altına kazılan tünellerin dışında iş makineleri kullanılarak açılan kanallar beton ile kapatılarak da tüneller oluşturuluyor. Tel Rıfat'taki tünel şebekesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları alanlarındaki cephe hatlarına kadar uzanıyor. PKK/YPG'li teröristler Azez hattında Meranaz, Minnığ ve Ayn Dakne köylerinde de benzer tüneller açtı. Terör örgütü PKK/YPG, daha önce işgal altında tuttuğu Afrin'de de uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulan tünel şebekesi inşa etmişti.

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YPG/PKK’nin terör batağına çevirdiği Tel Rıfat tünellerle sarıldı! Böyle görüntülendi

250 BİN TEL RIFATLI EVSİZ KALDI
Suriye'nin Tel Rıfat şehri, 2016'da terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne geçti. Teröristlerin bölgeyi işgal etmesinin ardından ilçe ve çevresinde yaşayan 250 bine yakın bölge sakini Türkiye'ye ya da Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere doğru göç etti.

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YPG/PKK’nin terör batağına çevirdiği Tel Rıfat tünellerle sarıldı! Böyle görüntülendi

Azez'deki düzensiz çadır kamplarda zorluk içinde yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, yıllardır eve dönmenin hayalini kuruyor. Zorlu kış aylarında çamura gömülen çadır kamplarda yaşayan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pençe Kılıç Harekatı'nın sadece hava harekatlarıyla sınırlı kalmayacağını söylemesinin ardından Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyonu beklemeye başladı.