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Turizmin gözde merkezi Kaş'tan sevindiren haber! Kaymakam açıkladı: Koronavirüs vakası görülmedi
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar korona virüs vakası görülmediğini kaydetti. Jandarma ekipleri ilçeye giriş ve ilçeden çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor.Kaş Kaymakamı Karacan, "Korona virüs vakası görülmedi. Duyarlılık bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah korona virüsü Kaş ilçemize giremeyecektir" dedi.
Giriş Tarihi: 13.04.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 16:55
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