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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi? 10 Nisan saat 24.00'ten 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3. kez toplandı. Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı da ele alınacak. Peki, sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 16:50
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?

Son dakka... Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de önlemler kademeli olarak artırıldı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3. kez toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek. Toplantıda sokağa çıkma yasağı da ele alınacak. Peki, sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HER HAFTA SONU OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirilecek.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?

Başkan Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?

48 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?

Bakanlık tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi.