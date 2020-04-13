Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?

Son dakka... Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de önlemler kademeli olarak artırıldı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3. kez toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek. Toplantıda sokağa çıkma yasağı da ele alınacak. Peki, sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi? İşte ayrıntılar...