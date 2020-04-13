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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi? 10 Nisan saat 24.00'ten 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3. kez toplandı. Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı da ele alınacak. Peki, sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 16:50
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