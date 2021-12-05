Tunceli’de öldürülen turuncu ve gri listedeki teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı! Şehit Binbaşı Güzel’in kanı yerde kalmadı

Teröristlerin; Tunceli Ovacık kırsalında sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan *Munzur Kod* adlı *Cihan Söylemez* olduğu, uzun süreden beri Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği, başta yol kesme/araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı ve 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli İl Merkez kırsalında icra edilen operasyonda Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğu belirlendi.