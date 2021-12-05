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Tunceli'de öldürülen turuncu ve gri listedeki teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı! Şehit Binbaşı Güzel'in kanı yerde kalmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında Tunceli'de terör örgütü PKK'ye yönelik operasyon düzenledi. Ovacık kırsalındaki bir mağarayı tespit eden Mehmetçik, 1'i teslim olmak üzere turuncu ve gri listede bulunan toplam 9 teröristi etksiz halegetirdi. Türk askerinin imha ettiği teröristlerin kimlikleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 13:48
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Tunceli’de öldürülen turuncu ve gri listedeki teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı! Şehit Binbaşı Güzel’in kanı yerde kalmadı

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1'i teslim olmak üzere toplam 9 teröristten; 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti.

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Tunceli’de öldürülen turuncu ve gri listedeki teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı! Şehit Binbaşı Güzel’in kanı yerde kalmadı

Teröristlerin; Tunceli Ovacık kırsalında sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan *Munzur Kod* adlı *Cihan Söylemez* olduğu, uzun süreden beri Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği, başta yol kesme/araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı ve 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli İl Merkez kırsalında icra edilen operasyonda Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğu belirlendi.

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Tunceli’de öldürülen turuncu ve gri listedeki teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı! Şehit Binbaşı Güzel’in kanı yerde kalmadı

Tunceli kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda "TURUNCU" kategoride yer alan *Veroz* kod adlı *Çağla Yeleser* ile Tunceli Hozat kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "TURUNCU" kategorideki *Jinda Jin* kod adlı *Mihriban Ata* olduğu tespit edildi.

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Tunceli’de öldürülen turuncu ve gri listedeki teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı! Şehit Binbaşı Güzel’in kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin; Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve Terörde Arananlarda 500 Bin TL'ye kadar ödülle "GRİ" kategoride yer alan *Nuda Karker* kod adlı *Güldane Karaer*, *Rojin Adıyaman* kod adlı *Hasret Ülger* olduğu belirlendi.

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Tunceli’de öldürülen turuncu ve gri listedeki teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı! Şehit Binbaşı Güzel’in kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik bir çok terör eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.