05 Aralık 2021, Pazar
Tunceli'de öldürülen turuncu ve gri listedeki teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı! Şehit Binbaşı Güzel'in kanı yerde kalmadı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında Tunceli'de terör örgütü PKK'ye yönelik operasyon düzenledi. Ovacık kırsalındaki bir mağarayı tespit eden Mehmetçik, 1'i teslim olmak üzere turuncu ve gri listede bulunan toplam 9 teröristi etksiz halegetirdi. Türk askerinin imha ettiği teröristlerin kimlikleri belli oldu.
Giriş Tarihi: 05.12.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 13:48
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