COP 22 Konferansı Antalya’da yapılacak! Türkiye görevi İtalya’dan devralıyor

Bakanlar Oturumu 3'üncü gün…

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek toplantının 3'üncü gününde, Barselona Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin çevre bakanlarının katılımıyla "Bakanlar Oturumu" yapılacak. Türkiye adına toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" başlıklı doküman ile katılacak. Oturumda "Akdeniz için Orta Vadeli Strateji Belgesinin onaylanması" ve "Akdeniz'in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik 2020 sonrası eylem planının uygulamaya konulması" başta olmak üzere Akdeniz'in çevresel açıdan korunup iyileştirilmesini hedefleyen önemli kararların alınması öngörülüyor.