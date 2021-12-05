05 Aralık 2021, Pazar
COP 22 Konferansı Antalya’da yapılacak! Türkiye görevi İtalya'dan devralıyor
Barselona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) 7-10 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği ele alınacak. Pandemi sonrası yüz yüze yapılacak ilk toplantı olan COP 22 sonrası Türkiye, "Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı" görevini İtalya'dan devralacak.
Giriş Tarihi: 05.12.2021 21:23 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 21:27
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6