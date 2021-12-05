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Haberler Galeri ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

MİT son günlerde gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonlar ile gündeme oturdu. Özellikle yurt dışında FETÖ ve PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarla, terör örgütlerinin kilit isimleri etkisiz hale getirildi. MİT kriptolojiden siber teknolojiye kadar çok çeşitli alanlarda dünya standartlarının üzerinde bir altyapı kullanıyor. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonel başarısının arkasındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:30
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ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı MİT | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

Türkiye'ye yönelik tehditleri hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırötesi operasyonlarla bertaraf ediyorlar.

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ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı MİT | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

Gelişmiş teknolojiler kullanarak, istihbari bilgileri anında değerlendirip noktasal operasyonlar düzenliyorlar.

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ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı MİT | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

Başta FETÖ ve PKK olmak üzere, içeride ve dışarıda Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan terör örgütlerine göz açtırmıyorlar.

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ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı MİT | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarısının arkasında ne var? Son yıllarda düzenlediği nefes kesen operasyonlarıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçmişi ve bugünü...

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ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı MİT | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

İstihbarat teşkilatı, Osmanlı Devleti'nde modern manada ilk kez Sultan Abdülmecid döneminde kuruldu.