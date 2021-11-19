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Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte seferlerin başlayacağı tarih

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferlerinin karşılıklı olarak haftada iki defa düzenleneceğini ifade etti. Peki Doğu Ekspresi tren seferleri ne zaman başlayacak? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte Doğu Ekspresi hakkında bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 13:52
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Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte seferlerin başlayacağı tarih

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 507 metre uzunluğundaki Kırmızı Köprü ile 70 metre uzunluğundaki Akçalar Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasına Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Bakan Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerine yeniden başlayacağını bildirdi.

Ankara'dan Kars istikametine ilk seferin 15 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, Kars'tan ise ilk trenin 17 Aralık Cuma günü hareket edeceğini kaydetti. Sadece yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferlerinin karşılıklı olarak haftada iki kez düzenleneceğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İlk seferinden bu yana 37 bin yolcunun seyahat ettiği, Ankara-Kars güzergahımız, dünyanın en güzel 4 tren rotasından olarak gösteriliyor.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte seferlerin başlayacağı tarih

Bu hizmetimizle hem bölgenin kış turizminin canlanmasına önemli katkı sağlayacağız. Hem de gençlerimizin, insanımızın konforlu bir seyahatle doğusundan batısına bu kadim coğrafyayı ve kadim kültürümüzü tanımalarına olanak sunacağız. Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş sınır kapısına ulaşım sağlayan bölgemiz, kuzey-güney aksında Doğu Karadeniz'i Kuzey Tetek Hattı'na bağlaması bakımından da önem arz ediyor. Yani sadece turizm değil, ticari bir aks açısından da kilit bir konumda. Kars'ın ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin değerinin farkındayız" diye konuştu.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte seferlerin başlayacağı tarih

ÇOK ÖNEMLİ KARA YOLU PROJELERİ

Açılışı yapılan Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü'nün çok önemli kara yolu projeleri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte seferlerin başlayacağı tarih

"Bildiğiniz üzere DSİ'nin Kars Çayı üzerinde yürüttüğü Alabalık Barajı projelendirme çalışmaları nedeniyle Kars-Selim Ayrımı-Kağızman Yolu'nun bir kısmı baraj su havzası içinde kalıyor. Bu kesiminin 507 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz Kırmızı Köprü ile geçilmesini sağladık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında hizmet verecek Kırmızı Köprü sayesinde kara yolunun Alabalık Barajı göl sahası kesiminde yol standardını yükselterek, trafiğin kesintisiz akışını tesis ettik. Kars-Susuz Ayrımı-Arpaçay Yolu'nun 11,4'üncü kilometresindeki Akçalar Köprüsü'nü de fiziki ve geometrik standartlara uygun olmadığı için yeniledik. Yolun doğusuna inşa edilen 75 metre uzunluğundaki köprümüz, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, halkımıza hizmet verecek.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte seferlerin başlayacağı tarih

Çalışmalarımızın nihai amacı, üstün bir hizmet anlayışıyla, ticaretimizi, turizmimizi daha da güçlendirmektir. Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor. Bahsettiğim bu projelerle de Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve daha konforlu alternatif erişim imkanı tesis ettik. Komşu ülkelerle yapılan ticaret hacminin artırılmasına katkı sağladık. Ayrıca, Kırmızı Köprü'nün de üzerinde yer aldığı toplam 72 kilometrelik Kars-Kağızman güzergahının 37,6 kilometrelik kesiminde devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol 3,7 kilometre kısalacak. Böylece zamandan 7,5 milyon TL, akaryakıttan 3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,5 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1,147 ton azaltılacak."