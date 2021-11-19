Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte seferlerin başlayacağı tarih

Çalışmalarımızın nihai amacı, üstün bir hizmet anlayışıyla, ticaretimizi, turizmimizi daha da güçlendirmektir. Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor. Bahsettiğim bu projelerle de Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve daha konforlu alternatif erişim imkanı tesis ettik. Komşu ülkelerle yapılan ticaret hacminin artırılmasına katkı sağladık. Ayrıca, Kırmızı Köprü'nün de üzerinde yer aldığı toplam 72 kilometrelik Kars-Kağızman güzergahının 37,6 kilometrelik kesiminde devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol 3,7 kilometre kısalacak. Böylece zamandan 7,5 milyon TL, akaryakıttan 3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,5 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1,147 ton azaltılacak."