19 Kasım 2021, Cuma
Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte seferlerin başlayacağı tarih
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferlerinin karşılıklı olarak haftada iki defa düzenleneceğini ifade etti. Peki Doğu Ekspresi tren seferleri ne zaman başlayacak? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte Doğu Ekspresi hakkında bilmeniz gerekenler...
Giriş Tarihi: 19.11.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 13:52
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