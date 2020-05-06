Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?

Bize önerilen Türkiye çapında ki biz öyle istiyoruz, 150 bin kişi taranmış olacak. Örneklem yöntemiyle bütün Türkiye'de hem PCR hem antikor taraması. Bu tedbirlerimizi şekillendirmek anlamında önemli olacak. Gerçekten dünyada bu kadar geniş yapılan çok önemli bir araştırma olacak. Buna gelecek hafta başlamış olacağız" dedi.