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Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?
Son dakika... Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'yi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde yapılması planlanan toplu tarama ile ilgili konuşan Bakan Koca, çok önemli bir araştırma olacağını belirterek, buna gelecek hafta başlanılacağını duyurdu. Peki, toplu tarama nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.05.2020 19:44Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 19:56