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Haberler Galeri Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?

Son dakika... Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'yi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde yapılması planlanan toplu tarama ile ilgili konuşan Bakan Koca, çok önemli bir araştırma olacağını belirterek, buna gelecek hafta başlanılacağını duyurdu. Peki, toplu tarama nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 19:56
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Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?

Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından son gelişmeleri kamuoyuna açıkladı ve Türkiye'nin her noktasında yapılması planlanan taramaya yönelik soruları da cevapladı. İşte son gelişmeler...

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Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?

TOPLU TARAMA NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu taramalarla ilgili TÜİK'le birlikte Türkiye genelinde bu salgının derecesini, taşıyıcılığı, hastalık durumunu görmek istiyoruz. TÜİK'le çalışma yapıyoruz. Kaç kişiye yapılabileceği netleşmiş oldu.

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Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?

Hem PCR hem de antikor testini yaparak, taşıyıcılığı, koruyuculuğu ve de hastalık durumunu ortayla koyan geniş, belki de bu anlamda dünyada örneği az bulunan bir çalışma olacak, çünkü bölgesel olmayacak, bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir çalışma olacak.

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Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?

Bize önerilen Türkiye çapında ki biz öyle istiyoruz, 150 bin kişi taranmış olacak. Örneklem yöntemiyle bütün Türkiye'de hem PCR hem antikor taraması. Bu tedbirlerimizi şekillendirmek anlamında önemli olacak. Gerçekten dünyada bu kadar geniş yapılan çok önemli bir araştırma olacak. Buna gelecek hafta başlamış olacağız" dedi.

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Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası" konulu genelge gönderdi.