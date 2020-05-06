Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

İşte hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detaylar:

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Genelgede açık olacak iş yerleri, işletmeler ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler hakkında da bilgi verildi. Buna göre;