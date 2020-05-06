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Haberler Galeri Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde yasak uygulanmıştı. Başkan Erdoğan, 7 il için kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması 24 ilde uygulanacak. Peki, 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Giriş Tarihi: 06.05.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 21:59
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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının hangi illerde olacağı merak ediliyor. Genelgeye göre, 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar açık olacak. Peki, 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

24 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU HAFTA SONU VAR MI?

08 Mayıs saat 24.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs saat 24.00'da sona erecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 24 il şu şekilde:

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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HAFTA SONU KISITLAMASIYLA İLGİLİ 81 İLE GENELGE

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar açık olacak. Öte yandan, "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

İşte hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detaylar:

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Genelgede açık olacak iş yerleri, işletmeler ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler hakkında da bilgi verildi. Buna göre;