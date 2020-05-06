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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde yasak uygulanmıştı. Başkan Erdoğan, 7 il için kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması 24 ilde uygulanacak. Peki, 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Giriş Tarihi: 06.05.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 21:59
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