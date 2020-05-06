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Haberler Galeri Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?

Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?

Son dakika... Berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat kaçta açılacak ve kapanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılmıştı. Başkan Erdoğan bu yerlerin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurduktan sonra berberlerin nasıl çalışacağı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli oldu. Peki, berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 19:55
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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?

Son dakika... Berberler kaça kadar açık olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurmasının ardından bu işletmelerin nasıl çalışacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni bir genelge ile berberlerin çalışma saatleri ile birlikte nasıl çalışacağı da belli oldu. Peki, berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?

BERBERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?

BERBERLER NASIL ÇALIŞACAK?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge gönderildi.

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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgeyle tüm dünyada devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin 21 Mart'ta geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.

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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler geçtiğimiz 4 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildirildiği belirtilen açıklamada, değerlendirmeler sonucu söz konusu iş yerlerinin, Kovid-19 salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alındığı bildirildi.