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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
Son dakika... Berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat kaçta açılacak ve kapanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılmıştı. Başkan Erdoğan bu yerlerin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurduktan sonra berberlerin nasıl çalışacağı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli oldu. Peki, berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.05.2020 19:00Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 19:55
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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
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Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
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10
Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?