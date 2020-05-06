Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?

Son dakika... Berberler kaça kadar açık olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurmasının ardından bu işletmelerin nasıl çalışacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni bir genelge ile berberlerin çalışma saatleri ile birlikte nasıl çalışacağı da belli oldu. Peki, berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak? İşte cevaplar...