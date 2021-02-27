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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Tüm Türkiye'ye örnek oldu: Nüfusu yarım milyondan fazla ama vaka sayısı 6! İşte başarının sırrı Tüm Türkiye'ye örnek oldu: Nüfusu yarım milyondan fazla ama vaka sayısı 6! İşte başarının sırrı
537 bin 762 nüfusu bulunan kent, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık listede en az vaka görülen yer oldu. Kentte, haftalık vaka sayısı 42, günlük vaka sayısı ise sadece 6. Peki bu başarının sırrı ne? Pandemiyle mücadele eden doktorlar ve sağlık müdürlüğü yetkilileri anlattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.02.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 11:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.
Bakan Koca grafiklere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: GALERİ DEVAM EDİYOR
"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."
ŞIRNAK'IN BAŞARISI
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 100 bin kişide 3.91 vaka oranı ile normalleşmeye en yakın kent olan Şırnak'ın başarısı ise dikkat çekiyor.
Vaka sayısındaki istikrarlı düşüşle halk ve esnaf da 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme takviminde yer alma beklentisine girdi. Şırnaklı taksi şoförleri ile lokantacı, pastaneci, kafe ve halı saha işletmecileri, 1 Mart itibarıyla normalleşmenin başlamasını talep etti.
ŞIRNAK'IN BAŞARISININ SIRRI! Şırnak hane başına nüfusun en yüksek olduğu il. Yani bir hanede yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu şehir Türkiye'de. TÜİK'in 2020 verilerine göre her haneye 6.11 kişi düşüyor. Bu yoğunluk da pandemi mücadelesinde zorlaştırıcı bir faktör. Ancak Şırnak bununla başa çıkmayı başardı. Sağlık sisteminin başındaki İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ile bu başarının sırrını açıkladı. Hürriyet'in haberine göre e kip çalışmasının, kurumlar arası diyalog ve eşgüdümün, ayrıca vatandaşların duyarlılığının gelinen durumdaki payını vurgulayıp şunları söyledi: