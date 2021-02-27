Tüm Türkiye'ye örnek oldu: Nüfusu yarım milyondan fazla ama vaka sayısı 6! İşte başarının sırrı

ŞIRNAK'IN BAŞARISININ SIRRI!

Şırnak hane başına nüfusun en yüksek olduğu il. Yani bir hanede yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu şehir Türkiye'de. TÜİK'in 2020 verilerine göre her haneye 6.11 kişi düşüyor. Bu yoğunluk da pandemi mücadelesinde zorlaştırıcı bir faktör. Ancak Şırnak bununla başa çıkmayı başardı. Sağlık sisteminin başındaki İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ile bu başarının sırrını açıkladı.



Hürriyet'in haberine göre ekip çalışmasının, kurumlar arası diyalog ve eşgüdümün, ayrıca vatandaşların duyarlılığının gelinen durumdaki payını vurgulayıp şunları söyledi: