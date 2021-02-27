Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlar bu habere kilitlendi! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mart'ta... Milyonlar bu habere kilitlendi! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mart'ta... Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında çalşmalar titizlikle yürütülüyor. Normalleşme için adımların atıldığı Türkiye'de en çok merak edilenlerden biri de, hafta sonu kısıtlamaları oldu. Sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından gelecek açıklamalara kilitlendi. Pekii, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mart'ta yasaklar kalkıyor mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 27.02.2021 11:34
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü Kabine toplantısında konunun ele alınacağını bildirdi. Sokağa çıkma yasağı dahil tüm kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?
Türkiye'de normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacak. Ancak hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması dahil mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamalar il bazında kademeli olarak kaldırılacak. 1 Mart'ta gerçekleştirilecek Kabine toplantısında tüm detaylar belli olacak. İl bazında detaylar belil olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerinin aşılanması bittikten sonra kısıtlamalarda esneme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, toplantıda konunun gündeme geldiğini söyledi.
Aşının koruyuculuğunun ikinci aşıdan 2 hafta, yani 42 gün sonra başladığını hatırlatan Koca,
"Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup, 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz, yani 42 günün tam geçmediğini. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir, bu çok uzun sürmez. Yani aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak." diye konuştu.
Koca, yerinde karar dönemi kapsamında tedbirlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin çalışmanın ayrıntıları ve tedbirler esnetilirken öncelik sırasının nasıl olacağının sorulması üzerine,
"Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı, bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye sunmuş olacağım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak ve devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan kabine kararıyla." yanıtını verdi.
Toplantıda illerin bundan sonraki dönemdeki vaka sayıları, vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametreleriyle kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldığını aktaran Koca, şöyle devam etti:
"İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar."