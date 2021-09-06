Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Okulların açılmasıyla birlikte gözler burs başvurularına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine eğitim öğretim süresi boyunca burs veriliyor. Ortaöğrenim için 9 ay, yükseköğrenim için ise 8 ay boyunca burs imkanı sağlanıyor. Bu burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuru süreci hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.09.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 12:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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