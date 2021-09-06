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Haberler Galeri Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Okulların açılmasıyla birlikte gözler burs başvurularına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine eğitim öğretim süresi boyunca burs veriliyor. Ortaöğrenim için 9 ay, yükseköğrenim için ise 8 ay boyunca burs imkanı sağlanıyor. Bu burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuru süreci hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 12:35
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Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi gören öğrencilerden ihtiyaç sahipleri için burs imkanı sağlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 VGM burs başvuru takvimi henüz belli olmadı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru takvimi VGM'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Başvuru zamanı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

BURSLAR NE ZAMAN VERİLİYOR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 VGM burs miktarı henüz belli olmadı.

Bir önceki dönemi yani 2020-2021 eğitim yılında burs miktarları şu şekildeydi;

Ortaöğrenim aylık: 75,00 TL,

Yükseköğrenim aylık: 300,00 TL,

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Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.