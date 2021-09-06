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Haberler Galeri DGS tercih sonuçları için geri sayım! 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları...

DGS tercih sonuçları için geri sayım! 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları...

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına göre üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler DGS yerleştirmelerine çevrildi. ÖSYM takvimine göre, 2021 DGS tercih sürecinin bitmesine kısa süre kaldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:13
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DGS tercih sonuçları için geri sayım! 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları...

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'de tercih süreci sona eriyor. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. DGS tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercih sonuçları için geri sayım! 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

27 Ağustos'ta başlayan DGS tercihleri 7 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercih sonuçları için geri sayım! 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene tercihler 2 Ekim'da sona ermiş, sonuçlar ise 7 Ekim'da açılkanmıştı. Buna göre, 2021 DGS tercih sonuçlarının, tercih bildiriminin sona ermesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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DGS tercih sonuçları için geri sayım! 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları...

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

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DGS tercih sonuçları için geri sayım! 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları...

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.