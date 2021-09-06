06 Eylül 2021, Pazartesi
DGS tercih sonuçları için geri sayım! 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına göre üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler DGS yerleştirmelerine çevrildi. ÖSYM takvimine göre, 2021 DGS tercih sürecinin bitmesine kısa süre kaldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıtları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:13
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