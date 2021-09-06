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Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başladı. Yükseköğrenim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bazıları yurt başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. KYK yurdunda barınmak isteyenler konu ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 12:09
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Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Üniversite kayıt sürecinin başlaması ile birlikte başvuruların başlayacağı tarih yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak üniversite kayıt işlemlerinin 10 Eylül'de bitecek olmasından dolayı, KYK yurt başvuru sürecinin de önümüzdeki hafta içi başlaması bekleniyor. Başvuru takvimine ilişkin duyuru yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurtlarında barınmak için aylık ücret ödenmektedir. Yurt ücretleri, şehirlere ve yurdun özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. 6 farklı yurt tipi için 2021-2022 yurt ücretleri şu şekilde:

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Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti
1. Tip: 230 TL - 314 TL
2. Tip: 250 TL - 342 TL
3.Tip: 290 TL - 396 TL
4.Tip: 325 TL - 444 TL
5.Tip: 360 TL - 492 TL
6. Tip: 390 TL - 533 TL
Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL

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Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.