HaberlerGaleriTüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
Türkiye'de eğitim sistemi sürekli değişim ve gelişim içinde olduğundan, son dönemlerde Avrupa'da bazı ülkelerde uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi Türkiye'de de gündeme geldi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri henüz bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda net bir açıklama yapmış değiller. Nisan ara tatiline yaklaşırken, bu sistemin uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, bazı pilot uygulamaların yapılabileceği ve sistemin kademeli olarak yaygınlaştırılabileceği konuşuluyor.