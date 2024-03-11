Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...

Güncel duruma göre, Türkiye'deki eğitim günlerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, konu gündemdeki önemli başlıklardan biri olarak takip ediliyor. Şu an için haftada 5 gün olan eğitim günlerinde bir değişiklik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.