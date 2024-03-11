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Haberler Galeri Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...

Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...

Türkiye'de eğitim sistemi sürekli değişim ve gelişim içinde olduğundan, son dönemlerde Avrupa'da bazı ülkelerde uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi Türkiye'de de gündeme geldi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri henüz bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda net bir açıklama yapmış değiller. Nisan ara tatiline yaklaşırken, bu sistemin uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, bazı pilot uygulamaların yapılabileceği ve sistemin kademeli olarak yaygınlaştırılabileceği konuşuluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 07:07
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Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...

Finlandiya'nın eğitim modeli, dünya genelinde dikkat çeken başarılı uygulamalar arasında yer alıyor ve Türkiye'de de ilgiyle takip ediliyor. Özellikle 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi öğrencilere daha fazla dinlenme ve sosyal etkinliklere katılma imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Avrupa'da bu sistemi benimseyen ülkelerin artmasıyla birlikte, Türkiye'de de benzer bir düzenlemeye yönelik talepler ve merak artıyor.

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Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...

Güncel duruma göre, Türkiye'deki eğitim günlerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, konu gündemdeki önemli başlıklardan biri olarak takip ediliyor. Şu an için haftada 5 gün olan eğitim günlerinde bir değişiklik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

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Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...

Mevcut düzenlemeye göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğrencilere eğitim ve öğretim devam ederken, Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatiller olarak kalıyor.

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Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...

Resmi bir duyuru yapıldığında, detaylar haberimizde yer alacak. Okullardaki olası değişiklikleri takip ederek, güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...

ÖĞRENCİ TATİL PROGRAMINDAKİ ÖNEMLİ TARİHLER

Öğrencilerin takip ettiği tatil programında ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. ara tatil önemli bir yer tutuyor. Bu tatil, öğrencilere kısa bir dinlenme fırsatı sunacak.