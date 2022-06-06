06 Haziran 2022, Pazartesi
TÜBİTAK'tan AKINCI ve Milli Muharip Uçak müjdesi! Havadan havaya füzeler çok önemli
Türkiye'nin savunma sanayisi başarılı projeleriyle dünya çapında ilgi gördü. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, AKINCI ve Milli Muharip Uçak için yapılan çalışmalar hakkında konuştu. AKINCI için havadan havaya füzelerin çok önemli olduğunu belirten Okumuş, "Uçmaya ve mühimmat atmaya hazır olduğunda kendi uçağımızın altını tamamen donatacak yerli ve milli ürünlerimiz olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 06.06.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 14:03
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10