06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TÜBİTAK'tan AKINCI ve Milli Muharip Uçak müjdesi! Havadan havaya füzeler çok önemli

TÜBİTAK'tan AKINCI ve Milli Muharip Uçak müjdesi! Havadan havaya füzeler çok önemli

Türkiye'nin savunma sanayisi başarılı projeleriyle dünya çapında ilgi gördü. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, AKINCI ve Milli Muharip Uçak için yapılan çalışmalar hakkında konuştu. AKINCI için havadan havaya füzelerin çok önemli olduğunu belirten Okumuş, "Uçmaya ve mühimmat atmaya hazır olduğunda kendi uçağımızın altını tamamen donatacak yerli ve milli ürünlerimiz olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 06.06.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 14:03
  • 1
  • 10
TÜBİTAK’tan AKINCI ve Milli Muharip Uçak müjdesi! Havadan havaya füzeler çok önemli

ÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, "Havadan havaya füzeler kapsamında Akıncı ekibiyle beraber çalışmalar yürütüyoruz. İleriye yönelik başka platformlar da olabilir, bu yönde çalışmalar devam ediyor." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
TÜBİTAK’tan AKINCI ve Milli Muharip Uçak müjdesi! Havadan havaya füzeler çok önemli

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'nde açıklamalarda bulunan Okumuş, hava-hava (havadan havaya) füzelerinin çok kritik olduğunu, bunların uçakların "kılıcı" olarak tanımlandığını söyledi.

  • 3
  • 10
TÜBİTAK’tan AKINCI ve Milli Muharip Uçak müjdesi! Havadan havaya füzeler çok önemli

Savaş uçaklarında bu füzelerin etkisinin önemine değinen Okumuş, her şeyiyle bilinen, kendinizce geliştirilen ürünlere sahip olmanın etki çarpanını artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti;

  • 4
  • 10
TÜBİTAK’tan AKINCI ve Milli Muharip Uçak müjdesi! Havadan havaya füzeler çok önemli

"Bu füzelerde biz görmeden görmeyi, çok uzaktan vurabilmeyi hedefliyoruz. Kendi füzelerimizle bunu yapabilmemiz çok daha kolay olacak. Yüksek teknoloji, ülkeler arasında kolay paylaşılmaz hatta hiç paylaşılmaz. Türkiye, savunma sanayisinde şu an önemli aşama kaydetti. Yüksek bazı teknolojilere sahibiz, bir yandan da ediniyoruz. Bunları teknoloji transferiyle yurt dışından kolaylıkla edinmeniz mümkün değil. Dolayısıyla buradaki her projenin çıktısı, yeni kazanım oluyor. Yüksek teknoloji projelerinde bunun etkisi daha da yüksek seviyede. Hava-hava füzeleri bu anlamda çok kritik."

  • 5
  • 10
TÜBİTAK’tan AKINCI ve Milli Muharip Uçak müjdesi! Havadan havaya füzeler çok önemli

"TÜRKİYE ÖNEMLİ AŞAMALARI GEÇTİ"

Okumuş, bu füzelerin donanımı ve yazılımından malzemesine her parçasıyla çok farklı teknolojiler içerdiğini belirterek, şunları söyledi: