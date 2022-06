Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'dan "1 ay içinde başlıyor" müjdesi! Dikkat çeken Elon Musk detayı

TÜRK YEMEKLERİ UZAYA GÖNDERİLEBİLİR

Uzaya gidecek Türk vatandaşının yanında Türkiye'yi temsil edecek sürpriz nesneler götürebileceğini söyleyen Yıldırım, "Uzay istasyonuna giderken her gramın önemi var, istediğiniz her şeyi oraya götürme şansınız yok. Götürmek istediğimizi beyan ettiğimiz her şey çok ciddi bir kontrolden geçiyor. Uzay yolcumuzun mutlaka bayrağımızı ve bize has bazı unsurları oraya götürmesini arzuluyoruz. Bu konuda sürprizler olabilir. Mesela yiyecek olarak Türk mutfağından bir şeyler götürülebilir. Neden bizim zengin mutfağımızdan bir şeyler gitmesin? Hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara da bundan ikram etsin. Şu an bunun ne olacağı konusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.