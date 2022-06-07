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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'dan "1 ay içinde başlıyor" müjdesi! Dikkat çeken Elon Musk detayı

Türkiye'nin uzun yıllardır rüyası uzayda var olmaktı ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için de 2019 yılında Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. 9 Şubat 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bütün dünyaya ilan edilen Milli Uzay Programı çok büyük bir yankı uyandırdı.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.06.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 09:16
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’dan 1 ay içinde başlıyor müjdesi! Dikkat çeken Elon Musk detayı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi de başlıyor ve bu yolculuğa çıkacak Uzay yolcusu için seçimler yapılıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ve Türk Astronot uzayda 1 hafta deney yapacak.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’dan 1 ay içinde başlıyor müjdesi! Dikkat çeken Elon Musk detayı

UZAY YOLCULUĞUNA BAŞVURU SAYISI 36 BİNİ GEÇTİ

TUA'nın çok büyük bir ihtiyaç olduğunu ve uzun yıllardır da beklenen bir şey olduğunu ifade eden Yıldırım, "Milli Uzay Programı aslında bir dönüm noktası. Bu programda 10 büyük hedefimiz var ve bu hedeflere ilk 10 senelik dönemde büyük ölçüde ulaşmayı planlıyoruz. Bu hedeflerden bir tanesi bir Türk vatandaşının ilk defa uzaya çıkması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek orada bilimsel çalışmalar yapması ve Türk bayrağının da uzayda temsil edilen bayraklar arasına girmesi. Bu görev için şu an hazırız, başvuru sürecimiz devam ediyor. uzaya.gov.tr sitesine girip bakanların sayısı 5 milyonu aşmış durumda, başvuru için kaydını tamamlayanların sayısı 36 bini geçti. "

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’dan 1 ay içinde başlıyor müjdesi! Dikkat çeken Elon Musk detayı

"Bunlar Türkiye için ciddi rakamlar. Tamamen başvurusunu tamamlayıp astronot adayı diyebileceğimiz de 460'dan fazla kişi var ve bu sayı sürekli artıyor. Başvuruların ardından seçim süreci başlayacak. Önce bir ön eleme ve birtakım tercihler olacak. Sağlık, yabancı dil, fiziki özellik şartları var. 2023'te yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk defa bir Türk insanı da uzaya çıkmış ve bizim bilim camiamızın belirlediği bilimsel çalışmaları da gerçekleştirme fırsatı bulacak. Yerçekimsiz bir ortamda bilim yapmak bugüne kadar Türk bilim camiasında ilk defa olacak" şeklinde konuştu.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’dan 1 ay içinde başlıyor müjdesi! Dikkat çeken Elon Musk detayı

TÜRK YEMEKLERİ UZAYA GÖNDERİLEBİLİR

Uzaya gidecek Türk vatandaşının yanında Türkiye'yi temsil edecek sürpriz nesneler götürebileceğini söyleyen Yıldırım, "Uzay istasyonuna giderken her gramın önemi var, istediğiniz her şeyi oraya götürme şansınız yok. Götürmek istediğimizi beyan ettiğimiz her şey çok ciddi bir kontrolden geçiyor. Uzay yolcumuzun mutlaka bayrağımızı ve bize has bazı unsurları oraya götürmesini arzuluyoruz. Bu konuda sürprizler olabilir. Mesela yiyecek olarak Türk mutfağından bir şeyler götürülebilir. Neden bizim zengin mutfağımızdan bir şeyler gitmesin? Hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara da bundan ikram etsin. Şu an bunun ne olacağı konusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’dan 1 ay içinde başlıyor müjdesi! Dikkat çeken Elon Musk detayı

"İLK YERLİ UZAY ARACI 2 YIL İÇİNDE AYA GİDECEK"

Uzaya bir Türk insanının bilimsel bir misyonla gönderilmesi dışında çok sayıda önemli hedefleri olduğunu dile getiren Yıldırım, "İlk hedefimiz aya ulaşmak. Ancak biz aya insan göndermeyeceğiz. Bu kapasite şu an dünyada sadece 3 ülkede var. Aya ulaşmamızın iki safhası var. Nihai hedefimiz 2028 sonunda ayın üzerine yumuşak inişle bir rover indirmek ve orada bilimsel veriler toplayacak birtakım çalışmaları yapmak. Fakat bu Türkiye'de hiç denenmemiş bir şey olduğu için öncelikle aya gitmeyi tecrübe etmemiz gerekiyor."