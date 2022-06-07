07 Haziran 2022, Salı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'dan "1 ay içinde başlıyor" müjdesi! Dikkat çeken Elon Musk detayı
Türkiye'nin uzun yıllardır rüyası uzayda var olmaktı ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için de 2019 yılında Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. 9 Şubat 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bütün dünyaya ilan edilen Milli Uzay Programı çok büyük bir yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 09:16
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