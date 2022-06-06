06 Haziran 2022, Pazartesi
28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? 2022 EGM PA 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM mülakatlarına katılan adaylar, sonuçlar için gelecek müjdeli habere kilitlendi. POMEM'lerde eğitim almak üzere sınav aşamasına katılan adayların heyecanı sürüyor. Peki, 28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? 2022 EGM PA 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2022 13:14
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