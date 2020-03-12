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TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 TÜBİTAK personel alımı şartları nedir?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları devam ediyor. TÜBİTAK tarafından 2 Mart tarihinde başlayan personel alımı başvurularında son viraja girildi. Araştırmacı kadrosu için yapılacak personel alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 16:21
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TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 TÜBİTAK personel alımı şartları nedir?

TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) yayımladığı ilana göre, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde görev yapmak üzere toplam 95 Araştırmacı alınacak. Başvur işlemleri 2 Mart'ta başlamıştı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 TÜBİTAK personel alımı şartları nedir? İşte ayrıntılar...

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TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 TÜBİTAK personel alımı şartları nedir?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

TÜBİTAK'ın resmi internet adresi üzerinden yayımlanan ilanda yer alan bilgiye göre, 2 Mart'ta başlayan başvurular 23 Mart 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 TÜBİTAK personel alımı şartları nedir?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

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TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 TÜBİTAK personel alımı şartları nedir?

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

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TÜBİTAK personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 TÜBİTAK personel alımı şartları nedir?

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (Tecrübe Yılı)/15+10.000/(Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) >=3,20