Nisan ara tatili öne mi çekildi? Türkiye'de okullar tatil mi? MEB son dakika tatil açıklaması geldi mi? Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Corona virüsü nedeniyle öğrenciler ve velileri okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde araştırmalara başlamıştı. Bu nedenle ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek habere kilitlenen vatandaşlar merak içinde bekleyişini sürdürüyor. Peki, nisan ara tatili öne mi çekildi? Türkiye'de okullar tatil mi? MEB'den tatil açıklaması geldi mi? Giriş Tarihi: 12.03.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 17:03
Okullar ne zaman kapanacak? Türkiye'de ilk corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler arttırıldı. Hükümet tarafından virüse karşın tedbirler ve önlemler titizlikle yürütülüyor. Öğrenciler ile velileri okulların tatil edilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Ara tatilin öne çekilmesi de gündeme geldi. Peki, nisan ara tatili öne mi çekildi? Türkiye'de okullar tatil mi? MEB'den tatil açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...
NİSAN ARA TATİLİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?
Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil edilmesi ya da ara tatilin öne çekilmesi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıklar için ayrı ayrı simülasyonlar yapıldı ve farklı senaryolar masaya yatırıldı. Toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmaları da bütün detaylarıyla ele alındı.
'UZAKTAN EĞİTİM' VE 'TELAFİ EĞİTİMİ'
Yapılacak değerlendirmeler sonucunda 6 Nisan'daki ara tatilin öne çekilmesi durumunda, okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması amacıyla 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı. Uzaktan eğitim noktasında, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kritik bir rol üstlenecek. Türkiye'nin alanında uzman öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan, dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen EBA, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti. Okulların erken tatil edilmesi durumunda ayrıca yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları da devreye girecek.
MEB 2020 TAKVİMİ İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek. Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.