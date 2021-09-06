06 Eylül 2021, Pazartesi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi karış karış inceliyor! Müsilaj 2 ay içerisinde parçalandı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde araştırma yapan 12 denizci ve 11 bilim insanında oluşan ekip, kirletilen denizlerin son halini, canlı yaşamını tehdit eden gerçekleri raporlarıyla ortaya koyuyor. Her gün her metreden ayrı su örnekleri alıp, dipten çıkardıkları çamuru inceleyerek, su altındaki müsilajı kameralarla kaydeden ekip, alınan numuneleri de gemideki laboratuvarda inceliyor.
Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:40
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