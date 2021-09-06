Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım! Yanan ormanlar ne olacak?

"Bir taraftan yangınları söndürürken bir taraftan da yanan alanların tespitini ve bu alanlarda yanan ağaçların çıkartılmasıyla ilgili hazırlıklara başladık. Öncelikle yanan ağaçların sahadan çıkarılması gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken 'alt yapı tesisleri' dediğimiz yollar ve bununla ilgili çalışmalara hemen başladık. Şu anda Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve Aydın'da arkadaşlarımız yanan ağaçların sahadan çıkarılması işlemine başladılar.