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Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım! Yanan ormanlar ne olacak?

Antalya ve Muğla başta olmak üzere geçtiğimiz ay gerçekleşen orman yangınları Türkiye'yi derinden etkilemişti. 10 günden fazla süren yangınlarda kül olan ormanların yenilenmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarının ne zaman başlayacağı açıklanırken "Yanan ormanlar ne olacak?" sorusu da cevap buldu.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 14:48
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Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım! Yanan ormanlar ne olacak?

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında yanan ağaçların sahadan çıkarılması işleminin başladığını belirterek, yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına sonbaharda başlayacaklarını söyledi.

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Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım! Yanan ormanlar ne olacak?

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 28 Temmuz'da çıkan ve günler sonra kontrol altına alınan Antalya ve Muğla yangınlarında zarar gören alanlarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım! Yanan ormanlar ne olacak?

Karacabey, Anayasada yanan orman alanlarında nelerin yapılıp yapılmayacağının açıkça belirtildiğini söyledi.

Antalya ve Muğla'da yanan ağaçların çıkarılması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Karacabey, şöyle devam etti:

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Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım! Yanan ormanlar ne olacak?

"Bir taraftan yangınları söndürürken bir taraftan da yanan alanların tespitini ve bu alanlarda yanan ağaçların çıkartılmasıyla ilgili hazırlıklara başladık. Öncelikle yanan ağaçların sahadan çıkarılması gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken 'alt yapı tesisleri' dediğimiz yollar ve bununla ilgili çalışmalara hemen başladık. Şu anda Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve Aydın'da arkadaşlarımız yanan ağaçların sahadan çıkarılması işlemine başladılar.

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Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım! Yanan ormanlar ne olacak?

Yanan ağaçların boşaltıldığı sahalarda 'arazi hazırlığı' dediğimiz sahada tohumların ekimine veya fidan dikimine uygun hale getirilme çalışmasına başladılar. Bu yıl sonbaharda yağmurlar düşüp toprak fidan dikimine uygun hale geldiği andan itibaren de bu sahalarda fidan dikilecek yerlerde fidan dikimine, tohum atılacak alanlarda da bu çalışmalara başlayacağız."