6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı? | İşte o kara günlerden gazete manşetleri

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

6-7 Eylül olayları 195 senesinin 6 Eylül günü Türkiye'deki ekspres baskı yapan bazı gazetelerde ve bu arada o günün saat 13 TRT haber ajansında çıkan bir haber üzerine İstanbul'da ortalığın karışmasına verilen isim. 6 Eylül günü saat 13'te TRT radyolarında yayınlanan bir haberde Atatürk'ün Selanik'teki evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı ve evin tahrip edildiği haberleri yayınlanınca İstanbul'da galeyana getirilen halk daha çok Rumların bulunduğu yerlerde önce Rumların iş yerlerine daha sonra evlerine tabii bu arada Rum derken Rum, Ermeni ve Yahudi gibi azınlıkların evlerine ve iş yerlerine, bu arada Rum oldukları düşünülen ya da tam olarak ne oldukları bilinmeyen bazı Türklerin de evlerine saldırmalar söz konusu oldu.