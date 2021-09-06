06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı? | İşte o kara günlerden gazete manşetleri

6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı? | İşte o kara günlerden gazete manşetleri

Bugün, İstanbul'da yaşayan gayrimüslimlere yönelik saldırıların yaşandığı 6-7 Eylül olaylarının 66'ncı yıl dönümü. Peki 1955 yılının 6 ve 7 eylül günü neler yaşandı, sonrasında neler oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş o günlerde yaşananları anlattı. O kara günlerde yaşananlar gazete manşetlerine de yansıdı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:36
  • 1
  • 70
6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı? | İşte o kara günlerden gazete manşetleri

Türkiye'nin toplumsal tarihinde kara bir leke olarak yerini koruyan 6-7 Eylül 1955 olaylarının üzerinden 66. yıl geçti. O günlerde neler yaşandı? 1955 yılının 6 ve 7 Eylül günleri sonrasında neler oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş o günlerde yaşananları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 70
6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı? | İşte o kara günlerden gazete manşetleri

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

6-7 Eylül olayları 195 senesinin 6 Eylül günü Türkiye'deki ekspres baskı yapan bazı gazetelerde ve bu arada o günün saat 13 TRT haber ajansında çıkan bir haber üzerine İstanbul'da ortalığın karışmasına verilen isim. 6 Eylül günü saat 13'te TRT radyolarında yayınlanan bir haberde Atatürk'ün Selanik'teki evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı ve evin tahrip edildiği haberleri yayınlanınca İstanbul'da galeyana getirilen halk daha çok Rumların bulunduğu yerlerde önce Rumların iş yerlerine daha sonra evlerine tabii bu arada Rum derken Rum, Ermeni ve Yahudi gibi azınlıkların evlerine ve iş yerlerine, bu arada Rum oldukları düşünülen ya da tam olarak ne oldukları bilinmeyen bazı Türklerin de evlerine saldırmalar söz konusu oldu.

  • 3
  • 70
6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı? | İşte o kara günlerden gazete manşetleri

O HABER YALAN ÇIKTI

Olaylarda milyarlarca liralık zarar meydana geldi. Bildiğimiz kadarıyla en az 15 kişi hayatını kaybetti. Atatürk'ün evine bomba atıldığı haberinin yalan olduğu kısa bir süre sonra açıklandı. Ama tıpkı bugün sosyal medya üzerinden gaza getirilirek bir takım yönlere çekilen insanlar gibi o dönemde de maalesef bu şekilde hareketlendirilen kitleler işin bu yanını duymadı duymak istemedi.

  • 4
  • 70
6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı? | İşte o kara günlerden gazete manşetleri

ARKA PLANINDA NE VAR?

Arka planına biraz baktığımızda o tarihte Kıbrıs ile alakalı gelişmelerin çok sıkıntılı olduğu ve Avrupa'da Türkiye Yunanistan ve İngiltere'nin beraberce yürüttüğü görüşmelerin başladığı ve devam ettiği bu görüşmelerde mesafe alınmaya çalışıldığını biliyor. Rumların Kıbrıs'ta insanlarımızı katlettiği ve onlara zulümler yaptığına dair haberler var. Arka planda 6-7 Eylül'de bu olayların patlamasına vesile olan haberin kurgu olduğu ve birileri tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı ve insanların azınlıklara yönelik saldırılara başlamalarının temin edildiği anlaşılıyor. Tarihimize sürülmüş kara lekelerden birisi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 70
6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı? | İşte o kara günlerden gazete manşetleri

Açıklanan resmi rakamlara göre; 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar ve benzeri yerlerin bulunduğu 5.317 tesis saldırıya uğradı.

Amerikan Milli Arşivi'ndeki belgelere göre de tahrip edilen işyerlerinin % 59'u Rumlara, % 17'si Ermenilere, % 12'si Musevilere ve % 10'u da Müslümanlara aitti.