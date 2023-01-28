TSK'dan nefes kesen kış tatbikatı! İşte hayran bırakan o görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte 1758 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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