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TSK'dan nefes kesen kış tatbikatı! İşte hayran bırakan o görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte 1758 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 14:37
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TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı! İşte hayran bırakan o görüntüler
9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı! İşte hayran bırakan o görüntüler
Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte 1758 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.
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TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı! İşte hayran bırakan o görüntüler
14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Adıyaman tatbikatla ilgili bilgi verdi.
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TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı! İşte hayran bırakan o görüntüler
Tatbikat alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra Bosna Hersek, Kazakistan, Kosova, Özbekistan ve Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı.
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TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı! İşte hayran bırakan o görüntüler
Kolordu esas komuta yerinde soğuk iklim kar kamuflajı ile hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi tanıtılırken Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin topçu birlikleri tankların bakım ve temizlemesini yaparak hazırlıklarını tamamladı.