2023 MEB TATİL TAKVİMİ! Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

20 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil 3 Şubat tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatiliyle birlikte okullar 6 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Bu bilgilere göre bugünden itibaren okulların açılmasına 11 gün daha var.