30 Ocak 2023, Pazartesi
2023 MEB TATİL TAKVİMİ! Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor?
"15 tatil ne zaman bitiyor?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz Cuma günü okullarda son ders zilinin çalmasıyla eğitim, 15 günlüğüne ara verdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İlk ara tatil kasım ayında gerçekleşmişti. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:28
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