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Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı?

Sömestr tatili olarak da adlandırılan 15 günlük yarıyıl tatilinin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Ocak ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler bir yandan da tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığını araştırmaya başladı. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 14:26
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Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı?

20 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, heyecan içinde okulların açılacağı tarihi ekliyor. Milyonlarca öğrenci sömestr tatilinin tadını çıkarırken, bu süreçte en çok merak edilenler arasında 2. dönem takvimi yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile "Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı?

OKULLARDA 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkokul, ortakul ve liselerde ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacak.

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Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı?

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

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Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı?

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

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Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM, ÇEVRİM İÇİ EĞİTİME GÖRE DAHA ETKİLİ BİR ÖĞRENME SAĞLIYOR

Yeditepe Üniversitesi'nce yapılan araştırmaya göre, öğrenciler, salgın döneminde uzaktan eğitim araçlarına kolay uyum sağlasa da yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitime kıyasla daha etkili bir öğrenme sağlıyor.