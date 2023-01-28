Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı?

Sömestr tatili olarak da adlandırılan 15 günlük yarıyıl tatilinin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Ocak ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler bir yandan da tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığını araştırmaya başladı. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.01.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 14:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL