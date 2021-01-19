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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri TSK son açıklamalar: 2021'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? MSB uzman erbaş başvuru tarihi belli oldu mu? TSK son açıklamalar: 2021'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? MSB uzman erbaş başvuru tarihi belli oldu mu? Uzman erbaş alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından merakla beklenen uzman erbaş alımı hakkında açıklama gelmişti. Uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların bu sene alınıp alınmayacağını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? MSB uzman erbaş başvuru tarihi belli oldu mu? Uzman erbaş şartları nelerdir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 19.01.2021 10:50
2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021 yılına ilişkin uzman erbaş alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılmayan uzman erbaş alımlarının bu sene olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 2021'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? MSB uzman erbaş başvuru tarihi belli oldu mu? Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman erbaş alımları konusunda son açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır." BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada,
"Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.