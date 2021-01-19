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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat çeken tarih: Kafeler 15 Şubat'ta mı açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Son gelişmeler... Dikkat çeken tarih: Kafeler 15 Şubat'ta mı açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Son gelişmeler...
Kafeler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kafe ve lokantalara uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte kaldırılacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, vakaların belli sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını söylemişti. Ocak ayının yavaş yavaş sonlarına geldiğimiz şu günlerde, en çok merak edilenlerden biri de kafeler oldu. Peki, kafeler 15 Şubat'ta mı açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları....
Giriş Tarihi: 19.01.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 11:52
15 Şubat'ta kafeler açılacak mı? Türkiye'de sağlık çalışanları ile aşılama sürecine başlanmasının ardından gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Son zamanlarda vaka sayılarında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların esnetilmesi yeniden gündeme geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kafeler 15 Şubat'ta mı açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe ve lokantaların kesin olarak hangi tarihte normale döneceği henüz açıklanmadı. Kulislerde konuşulan bilgiye göre, kısıtlamaların Şubat ayının ikinci yarısı gibi esnetilmesi öngörülüyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların görüşülmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 18 OCak Pazartesi günkü tabloya göre, son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 749 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.
Test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
KOVİD-19 AŞISI YAPTIRAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 830 BİNE ULAŞTI
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Aşılamanın beşinci gününde, öncelik tanınan 830 bin sağlık çalışanı CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.