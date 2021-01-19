Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | F-16 füzesi atacak! Geri sayım başladı

Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | Türkiye, geliştirdiği askeri teknolojisiyle bir üst lige çıktı. Yerli ve milli silah üretimiyle bu alanda dışa bağımlılığı önemli ölçüde bitiren Türkiye, buradaki başarısını başta Suriye olmak üzere, Libya ve Dağlık Karabağ savaşında da gösterdi. Son olarak, hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı Akıncı TİHA'da geri sayım başladı. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği özelliklere sahip 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkıp 24 saat havada kalabiliyor. F-16 mühimmatlarının yanı sıra milli olarak geliştirilen SOM-J gibi yerli füzelerin de entegre edileceği Akıncı TİHA ile havadan bombardıman icra edilip savaş uçaklarının da yükü azaltılacak.