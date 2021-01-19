19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | F-16 füzesi atacak! Geri sayım başladı

Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | F-16 füzesi atacak! Geri sayım başladı

Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | Türkiye, geliştirdiği askeri teknolojisiyle bir üst lige çıktı. Yerli ve milli silah üretimiyle bu alanda dışa bağımlılığı önemli ölçüde bitiren Türkiye, buradaki başarısını başta Suriye olmak üzere, Libya ve Dağlık Karabağ savaşında da gösterdi. Son olarak, hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı Akıncı TİHA'da geri sayım başladı. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği özelliklere sahip 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkıp 24 saat havada kalabiliyor. F-16 mühimmatlarının yanı sıra milli olarak geliştirilen SOM-J gibi yerli füzelerin de entegre edileceği Akıncı TİHA ile havadan bombardıman icra edilip savaş uçaklarının da yükü azaltılacak.

Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:37
  • 1
  • 10
Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | F-16 füzesi atacak! Geri sayım başladı
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taaruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | F-16 füzesi atacak! Geri sayım başladı

SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR

F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.

  • 3
  • 10
Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | F-16 füzesi atacak! Geri sayım başladı

40 BİN FEETE ÇIKABİLİYOR

5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabilirken, bu irtifada ise tam bir gün boyunca kalabiliyor. Kanat açıklığı 20 metre olan İHA, milli radar, görüş hattı ve uydu sistemleri ile de donatılmış durumda. Akıncı TİHA 900 kiloya kadar faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor.

  • 4
  • 10
Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | F-16 füzesi atacak! Geri sayım başladı

YAPAY ZEKA İLE İLERİ UÇUŞ VE TEŞHİS FONKSİYONLARI SUNACAK

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.

  • 5
  • 10
Son dakika: Akıncı TİHA özellikleri | F-16 füzesi atacak! Geri sayım başladı

F-16 MÜHİMMATI ENTEGRE EDİLECEK

Savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri de icra edecek Akıncı TİHA bu alandaki yükü de azaltacak. Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalarıyla da donatılabilecek. Akıncı TİHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile, Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesi de çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.