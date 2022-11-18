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Haberler Galeri TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?

TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?

Muvazzaf astsubay alımı başvuruları devam ediyor. MSB tarafından yayımlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak muvazzaf astsubay alımında son viraja girildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1.870 astsubay alımı için başvuruların sona ermesine kısa bir süre kaldı. Peki, TSK 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor? Muvazzaf astsubay alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:12
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TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için toplam 1.870 muvazzaf astsubay alımında son günlere girildi. 7 Kasım'da başlayan başvuruların sona ermesine kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, TSK 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor? Muvazzaf astsubay alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

7 Kasım'da başlayan Muvazzaf Astsubay alımı başvuruları 27 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak online olarak yapacaklar.

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TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?

KOMUTANLIKLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1416 Astsubay,
* Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 99 Astsubay,
* Hava Kuvvetleri Komutanlığı 355 Astsubay,

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TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı kontenjan dağılımı:

- Muhabir Sınıfı 995 Astsubay (Piyade Komando 650, U/H Teknisyeni 100, İnşaat Elektrik Teknisyeni 50, ÇKMS Operatörü 50, BS operatörü 80, Hava Trafik 15, İkmal 30, Yangın Operatör 20)

- Yardımcı Sınıf 421 Astsubay (Mühimmat 50, Harita Teknisyeni 7, Personel 25, Maliye 25, Eln. ve Hbr. Sis. Teknisyeni 150, Silah teknisyeni 61, Tekerlekli Araç 50, Veteriner Teknisyen 3, Bariton 1, Basson 4, Büğlü 1, Büyük Bas 1, Flüt 6, Sib. Klarnet 10, Kornet 2, Korno 4, Küçük Bas 2, Obua 2, Alto Saksafon 3, Trombon 4, Trompet 4, V. Çalg 6)

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TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı kontenjan dağılımı:

- Muhabir Sınıfı 252 Astsubay (Jet Uçak Mekanik Sistemler Asb. 35, Küçük Uçak Mekanik Sistemler Asb. 35, Elektrik ve Havalandırma Asb. 15, Turbo-Prop ve Pistonlu Motor Sis. Asb. 35, Aviyonik Sistemleri Asb. 15, Uçak Silah Sistem Asb. 15, Bilgi Sistem İşletim Asb. 20, Yer Telsiz Sistemleri Asb. 10, HAWK Sistem Asb. 32, HAWK Sistem Bakım Asb. 15, Alçak İrtifa Füze Sistemleri Asb. 15, Namlulu Sistemler Asb. 10)

- Yardımcı Sınıfı 103 Astsubay (Ulaştırma Asb. 12, İkmal Asb. 40, Personel ve İdari İşlem Asb. 40, Sib. Klarinet Asb. 2, Alto Saksafon Asb. 1, Trompet Asb. 2, Trombon Asb. 2, Büyük Bas Asb. 1, Korno Asb. 2, Piyano Asb. 1)