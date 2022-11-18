TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?

Muvazzaf astsubay alımı başvuruları devam ediyor. MSB tarafından yayımlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak muvazzaf astsubay alımında son viraja girildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1.870 astsubay alımı için başvuruların sona ermesine kısa bir süre kaldı. Peki, TSK 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor? Muvazzaf astsubay alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...