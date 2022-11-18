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Haberler Galeri KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...

KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta yapılacak 31.317 personel alımı için başvuru kılavuzu ÖSYM'ye gönderildi. Kamu kurumlarına atama için tercihler ÖSYM aracılığıyla yapılıyor. ÖSYM tarafından son olarak KPSS 2022/10 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atama için tercihler alındı. Şimdi ise sırada Sağlık Bakanlığı atamaları var. Peki, KPSS 2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe ataması hangi tarihte? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:50
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KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...

KPSS 2022/11 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 317 sağlık personeli alımı yapılması bekleniyor. ÖSYM tarafından son olarak KPSS 2022/10 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na personel alımı için 11-17 Kasım'da tercihler alındı. KPSS 2022/11 tercihlerinin ise Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 31 bin 317 personel alımında kullanılması bekleniyor. Peki, KPSS 2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe ataması hangi tarihte? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...

KPSS 2022/11 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 317 personel alımı için kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için ÖSYM'nin KPSS 2022/11 tercih kılavuzu bekleniyor. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından hazırlandıktan sonra erişime açılacak. Söz konusu kılavuzun önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun."

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KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...

31.317 SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlananacak Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile birlikte 31 bin 317 sağlık personeli kadro ve branş dağılımı da belli olacak. Kılavuz henüz yayınlanmadığı için branş dağılımı da belli olmadı.

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KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...

İLK ETAPTA 42 BİN 500 KİŞİ ALINACAK

Bakan Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kıllanmıştı;

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"