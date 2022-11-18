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KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...
Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta yapılacak 31.317 personel alımı için başvuru kılavuzu ÖSYM'ye gönderildi. Kamu kurumlarına atama için tercihler ÖSYM aracılığıyla yapılıyor. ÖSYM tarafından son olarak KPSS 2022/10 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atama için tercihler alındı. Şimdi ise sırada Sağlık Bakanlığı atamaları var. Peki, KPSS 2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe ataması hangi tarihte? İşte cevaplar...