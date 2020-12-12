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TSK astsubay alımı son dakika: 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?
Son dakika... TSK astsubay alımı ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün başvuruların başlamasının ardından adaylarda heyecanlı bekleyiş başladı. Henüz başvuru yapamayan adaylar başvuruların biteceği tarihi araştırıyor. Peki, 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 11:20
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