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Haberler Galeri TSK astsubay alımı son dakika: 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?

TSK astsubay alımı son dakika: 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?

Son dakika... TSK astsubay alımı ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün başvuruların başlamasının ardından adaylarda heyecanlı bekleyiş başladı. Henüz başvuru yapamayan adaylar başvuruların biteceği tarihi araştırıyor. Peki, 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 11:20
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TSK astsubay alımı son dakika: 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?

Son dakika... MSB TSK astsubay alımı başvuru şartları nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere ilanda yayımlanan kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacak. Astsubay alımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? ��şte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TSK astsubay alımı son dakika: 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Muvazzaf astsubay alımı başvuruları 25 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar başvuurlarını, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapabilecekler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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TSK astsubay alımı son dakika: 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

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TSK astsubay alımı son dakika: 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 25 Aralık 2020 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir. Adaylar; Mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadar Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edebilecek.

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TSK astsubay alımı son dakika: 2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?

ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),