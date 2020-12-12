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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlara rağmen geçtiğimiz haftalarda hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanmıştı. Yeni tedbirler sayesinde ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Dünkü tabloya göre, 32.106 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5.607 olarak kayda geçti. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:59
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı bir takım tedbirler hayata geçirildi. 81 il genelinde hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının detayları araştırılıyor. Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat kaçta biteceği merak ediliyor. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen her şey...

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu cuma 21.00'dan pazartesi 05.00'a kadar uygulanıyor.

Buna göre, 11 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

HAFTA SONU MARKET VE BAKKAL AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.