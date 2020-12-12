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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlara rağmen geçtiğimiz haftalarda hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanmıştı. Yeni tedbirler sayesinde ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Dünkü tabloya göre, 32.106 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5.607 olarak kayda geçti. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:59
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