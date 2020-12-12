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8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir?
Polis olabilme hayali ile güncel ilanları yakından takip eden vatandaşlar için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi. Polis Akademisi tarafından yayımlanan ilana göre, 27. Dönem POMEM ile toplam 8 bin polis alınacağı duyurulmuştu. Başvuruların tamamlanmasına kısa süre kala, henüz başvuru yapamayan adaylar son günü araştırıyor. Peki, 8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 14:09
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