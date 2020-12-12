12 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir?

8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir?

Polis olabilme hayali ile güncel ilanları yakından takip eden vatandaşlar için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi. Polis Akademisi tarafından yayımlanan ilana göre, 27. Dönem POMEM ile toplam 8 bin polis alınacağı duyurulmuştu. Başvuruların tamamlanmasına kısa süre kala, henüz başvuru yapamayan adaylar son günü araştırıyor. Peki, 8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 14:09
  • 1
  • 14
8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir?

Polis alımı başvuru son gün ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yayımlana takvime göre, 27. Dönem POMEM başvuruları kısa süre sonra tamamlanacak. Peki, 8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir?

27. DÖNEM POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

27. Dönem POMEM başvuruları, 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 14
8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir?

27. DÖNEM POMEM PUAN TÜRÜ NEDİR?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

  • 4
  • 14
8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir?

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Sınav takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

  • 5
  • 14
8 bin polis alımı başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM şartları nelerdir?

27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)