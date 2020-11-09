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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA O ilde koronavirüs kararı! Artık yasak... Son dakika haberine göre; Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Kış aylarına girilmesiyle birlikte koronavirüsle mücadele daha fazla önem kazandı. Ardı ardına illerden yeni tedbir haberleri geldi. Bunlardan biri Gaziantep diğeri de Erzurum. Giriş Tarihi: 09.11.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 09:04
Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Koca yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.
ERZURUM Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilecek, insanların bir araya geleceği açılış ve toplantı gibi etkinlikler yapılamayacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Okay Memiş başkanlığında toplandı ve salgına ilişkin ek kararlar alındı. Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranı düzenli olarak takip edilecek.