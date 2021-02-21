HaberlerGaleri"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile ilgili flaş gelişme! 4 grup halinde...
"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile ilgili flaş gelişme! 4 grup halinde...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kalkacağı tarih hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kabine toplantısı sonrasında, 1 Mart'ta bazı illerde yasakların kalkabileceğinin sinyalleri verildi. Normalleşme konusunun yeniden gündeme gelmesinin ardından, hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı merak ediliyor. 4 grup halinde aranacak şartlar neticesinde vaka sayısında istenen seviyeye ulaşan illerde kısmi normalleşme kararı alınacak. Yasaklar hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 21.02.2021 15:47Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 15:54
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
13
"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
2
13
"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
3
13
"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
4
13
"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
5
13
"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...