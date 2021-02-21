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Haberler Galeri "O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile ilgili flaş gelişme! 4 grup halinde...

"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile ilgili flaş gelişme! 4 grup halinde...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kalkacağı tarih hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kabine toplantısı sonrasında, 1 Mart'ta bazı illerde yasakların kalkabileceğinin sinyalleri verildi. Normalleşme konusunun yeniden gündeme gelmesinin ardından, hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı merak ediliyor. 4 grup halinde aranacak şartlar neticesinde vaka sayısında istenen seviyeye ulaşan illerde kısmi normalleşme kararı alınacak. Yasaklar hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.02.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 15:54
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"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
O şehirler için tarih verdi Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kabine toplantısı sonrasında önemli kararlar alındı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1 Mart'ta normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Vaka sayılarında yaşanan azalma ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında bazı illerde yasakların kalkması bekleniyor. İl bazında gerçekleşecek normalleşme haritasının yeni yol haritası belli oldu. İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. İllerin belirlenmesi hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
O şehirler için tarih verdi Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...

İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.

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"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
O şehirler için tarih verdi Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...

EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI

Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.

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"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
O şehirler için tarih verdi Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...

İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.

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"O şehirler için tarih verdi" Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...
O şehirler için tarih verdi Hafta içi ve hafta sonu yasağı ile flaş gelişme! 4 grup halinde...

'İSTANBUL GEVŞEMEYE HAZIR'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentin 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada özetle şöyle dedi: