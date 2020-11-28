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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Bugün yasak var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? SON DAKİKA | Bugün yasak var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Son dakika... Bugün yasak var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Geçtiğimiz hafta başlayan yeni kısıtlamalar ikinci duyuruya kadar geçerli olacak. Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağının bugün saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte bu haftaki kısıtlama ile ilgili merak edilen her şey... Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 10:20
Son dakika... Bugün yasak var mı? Son zamanlarda görülen vaka artışı nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alınmaya başlandı. Türkiye'de 27 Kasım'da 29.845 kişinin testi pozitif çıktı, 6.592 kişiye hastalık tanısı konuldu, 177 kişi hayatını kaybetti. Salgının önüne geçebilmek için bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Kısıtlamanın ikinci haftasında yasakların saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, bugün yasak var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Genelgeye göre, tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,