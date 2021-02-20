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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Genelge yayımlandı mı? Resmi açıklama: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Genelge yayımlandı mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Türkiye genelinde geçtiğimiz sene başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mart ayına işaret eden Başkan Erdoğan, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini yeniden hatırlattı. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Genelge yayımlandı mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 20.02.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 10:16
Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 19 Şubat saat 21.00'de başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Türkiye genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Normalleşme süreci ve sokağa çıkma yasakları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK? 1 MART...
Başkan Erdoğan'ın mart ayında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklamasını yapmasının ardından gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Kısıtlamaların 1 Mart'ta bitip bitmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu yasakları dahil mekanlara yönelik uygulanan tüm kısıtlamaların hangi tarihte biteceği henüz belli olmadı. Şunu da belirtmekte fayda var, kısıtlamalar vakaların düşük olduğu illerde kademeli olarak kaldırılacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yaptığı açıklamada, sosyal yaşam ve iş hayatını direkt etkileyen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların "yerinde karar" döneminde marttan itibaren illere göre değerlendirileceğine dikkati çekti.
İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını söyleyen Aydın, bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceğinin belirleneceğini belirtti.
"TEK BAŞINA 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN VAKA SAYILARI ÜZERİNDEN ALINMAYACAK"
Şehirlerde salgının yönetilebilir ve hızının düşük olduğunu gösterecek parametrelere göre yerinde kararların belirleneceğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:
"Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. Bunun yanında şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı, şehirdeki salgının üreme hızı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi, şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu gibi 5-6 parametre üzerinden şehirler puanlamaya tabi tutulacak. Bu puanlamanın durumuna göre de 'düşük', 'orta', 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli denilecek."
Şehirlerin yer alacakları risk gruplarına göre hayata geçirilebilecek normalleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın,
"Durumu iyi olan şehirlerde, belki restoranlar için 'açık alanlarının yüzde 50-60'ını, kapalı alanlarının yüzde 30'unu kullanabilirsin' denilecek. Orta riskli grupta belki restoranların açık alanlarının yüzde 40'ı, kapalı alanlarının yüzde 10'u kullanılacak." diye konuştu.