POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM başvuruları tamamlanan adaylar sözlü mülakatlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan alımları kaçıran adaylar 28. dönem için tarihleri yakından takip ediyor. 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklandı. İşte, POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...