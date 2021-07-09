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Haberler Galeri POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM başvuruları tamamlanan adaylar sözlü mülakatlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan alımları kaçıran adaylar 28. dönem için tarihleri yakından takip ediyor. 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklandı. İşte, POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 22:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 22:41
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POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Alımları kaçıran adaylar 28. Dönem için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Açıklanan tarihlerde sınava katılan adaylar sözlü mülakat için tarih sürecini merakla bekleniyor. İşte, POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

27. DÖNEM POMEM PARKUR SINAVI YERLERİ BELLİ OLDU

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.

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POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

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POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Ancak mülakat tarihleri henüz açıklanmadı.