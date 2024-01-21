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Kılıçdaroğlu yakalarını bırakmıyor! Seçim öncesi "devrik liderden" flaş hamle

CHP'deki kavga ve kaosa bir yenisi daha eklendi. 14-28 Mayıs genel seçimlerinde 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'un uğradığı büyük hezimet sonrası parti içindeki liderliği sorgulanmış istifa sesleri yükselmeye başlamıştı. CHP genel kurultayında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ittifakıyla genel başkanlıktan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi düğmeye bastı. Kılıçdaroğlu ilk işaret fişeğini Meclis'teki idare amirliği seçimlerinde atarak Özel ve İmamoğlu'na ben buradayım mesajı verdi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP'nin içine düştüğü kavga ve kaosu anlatan bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 11:17
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Kılıçdaroğlu yakalarını bırakmıyor! Seçim öncesi devrik liderden flaş hamle
AK Parti ve MHP yerel seçimlere büyük bir moralle giderken, DEM'le demlenmek zorunda kalan CHP sadece eşbaşkanlar arasında bir gerilim yaşamıyor, aynı zamanda bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de derin bir gerilim içinde.
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Kılıçdaroğlu yakalarını bırakmıyor! Seçim öncesi devrik liderden flaş hamle
Bu da sadece siyasi kadroları değil, Kılıçdaroğlu'nun "hançerlenmesi" nedeniyle Alevi sosyolojiyi de kapsıyor.
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Kılıçdaroğlu yakalarını bırakmıyor! Seçim öncesi devrik liderden flaş hamle
Bu gerilime yönelik Kılıçdaroğlu birçok işaret verdi ama son işareti bir hayli manidardı: "Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın..."
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Kılıçdaroğlu yakalarını bırakmıyor! Seçim öncesi devrik liderden flaş hamle
İktidara yönelik bir eleştirinin altında yer alan bu mesajın kime verildiği konusunda kimse tereddüt etmedi. Adres belliydi: CHP yönetimi.
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Kılıçdaroğlu yakalarını bırakmıyor! Seçim öncesi devrik liderden flaş hamle
Bir süre sonra da bu işaretin gereğini Meclis'teki idare amirliği seçimlerinde gördük. Kılıçdaroğlu düğmeye basmış ve destekçisi milletvekilleri harekete geçmişti. CHP tarihinde bildiğim kadarıyla ilk kez, genel merkeze rağmen Meclis'te farklı bir ekip seçiliyordu.