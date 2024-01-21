Kılıçdaroğlu yakalarını bırakmıyor! Seçim öncesi "devrik liderden" flaş hamle

CHP'deki kavga ve kaosa bir yenisi daha eklendi. 14-28 Mayıs genel seçimlerinde 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'un uğradığı büyük hezimet sonrası parti içindeki liderliği sorgulanmış istifa sesleri yükselmeye başlamıştı. CHP genel kurultayında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ittifakıyla genel başkanlıktan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi düğmeye bastı. Kılıçdaroğlu ilk işaret fişeğini Meclis'teki idare amirliği seçimlerinde atarak Özel ve İmamoğlu'na ben buradayım mesajı verdi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP'nin içine düştüğü kavga ve kaosu anlatan bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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